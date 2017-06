Borgmester Gert Jørgensen er tilfreds med, at Sorø Kommune sprang 29 pladser frem i Dansk Byggeris »erhvervsvenligheds-analyse«. Men der er stadig plads til forbedring, mener han. Foto: Jens Wollesen

Sorø Kommune blev erhvervs-højdespringer

Sorø - 22. juni 2017

Sorø sprang fra 29 pladser frem i Dansk Byggeris undersøgelse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg glæder mig over den store fremgang og er samtidig tilfreds med, at vi kan se, hvor vi klart kan forbedre os.

Sådan lyder det fra borgmester Gert Jørgensen (K) i en kommentar til den »erhvervsvenligheds-analyse«, Dansk Byggeri netop har offentliggjort.

Sorø Kommune har forbedret sidste års 81. plads, så kommunen nu er nummer 52 blandt de 98 kommuner. Blandt de 14 kommuner i Region Sjælland kommer Sorø ind som nummer 9.

- Det er positivt, at det går fremad, så vi nu er gået fra en placering i den dårligste tredjedel til at ligge midt i feltet, men der er stadig plads til forbedring, siger Gert Jørgensen.

- Og et af de områder, der i undersøgelsen vægtes mest, er sagsbehandlingstiden. Her er vi nummer 89, men det skyldes den frit lejde-ordning, vi har haft. Her kunne borgere melde ind med tilbygninger, skure med videre, der ikke var registreret i BBR. Det har givet næsten 3.000 registreringer.

- Frit lejde-ordningen tæller med i den registrering, der går til Danmarks Statistik, fortsætter han.

- Det er medvirkende til, at vi i kommunen har en sagsbehandlingstid på 49 dage. Men faktisk er sagsbehandlingstiden på private henvendelser eksempelvis som opførelse af et parcelhus kun på seks en halv dag, mens sagsbehandlingstiden på erhverv kun er tolv en halv dag. Til næste år har vi ikke frit lejde-ordningen til at trække ned - faktisk ligger vi på tallene for private og erhverv helt i top.

Dansk Byggeri anfører i øvrigt, at kommunerne på placeringerne fra nummer 18 til 56 ligger meget tæt. Det er de små marginaler, der skiller dem ad.

Sorø Kommune ligger helt i top, når det gælder dækningsafgift, den løbende dialog med virksomhederne samt en politik, der omfatter erhvervspraktik i folkeskolerne og partnerskabsaftaler mellem skoler og virksomheder. Når det handler om offentliggørelse af konkrete mål for byggesagsbehandlingen, er Sorø Kommune sprunget fra en placering som nummer 86 til nummer otte. Her har frit lejde-ordningen vægtet på den positive side.

Kategorien AB92 er med for første gang. Det handler om de ekstra krav, man i udbudspolitikken stiller til håndværkerne. Her er vi nummer 80, men det skyldes jo ikke mindst, at vi har fået opført en ny folkeskole med ekstraordinære krav.

I de to kategorier om udlicitering af tekniske opgaver ligger Sorø Kommune helt nede som nummer 94 og 88.

- Vi har udliciteret vejanlæg og fortove, ligesom vi også har indgået en aftale om pasning af kunstgræsbanerne. Vi har godt nok ikke udliciteret Vej & Park, og det har vi heller ingen planer om. Vi er godt tilfredse med den ydelse, vi får for pengene, siger borgmesteren.

På indkomstskatten ligger Sorø nummer 89.

- Det er der ikke umiddelbart noget at gøre ved, siger Gert Jørgensen.

- Vi har ingen aktuelle planer om at sænke skatten.