Sorø Gruppen vil fastholde Lynge-projekt

- Efter vi har kigget på det, synes vi fortsat, at det er et godt og fornuftigt projekt. Derfor ønsker vi, at fastholde vores ansøgning.

Sådan skriver Sorø Gruppens direktør, Peter Lind Frederiksen, til Sorø Kommune. Gruppen havde mulighed for at kommentere og ændre planen om at opføre seks huse på den gamle savværksgrund i Lynge, efter at der til kommunen kom 10 kritiske kommentarer fra beboere i Lynge-området.

Beboerne hæfter sig dels ved, at der efter deres opfattelse bygges for mange huse på for lille en grund, at byggeriet ikke passer ind i Lynge som kulturmiljø, at der skal dispenseres fra områdets bevarende lokalplan, at der kommer til at mangle P-pladser i området, og så frygter beboerne, at der vil opstå trafikale problemer og for mange farlige situationer.