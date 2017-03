Se billedserie - For Sons of Odin er fællesskabet det vigtigste. Vi er hverken rockere, racister eller voldsforbrydere, siger Leif Andreasen. Foto: Sons of Odin

Sons of Odin deler Dianalund

Sorø - 01. marts 2017

Hovedmanden Leif Andreasen fortæller, at Sons of Odin kun handler om fællesskab og tryghed. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Borgerværnet Sons of Odin har i den grad delt vandene i Dianalund. Gruppen mødtes i Dianalund i lørdags, og hen over et par dage er bølgerne gået højt i forskellige Facebook-debatter, og det ærgrer hovedmanden Leif Andreasen.

- Vi er hverken rockere, voldsforbrydere, racister eller »private politibetjente«, siger han.

- Man kan diskutere, om navnet er det rigtige, men nu har vi internationalt over 10.000 medlemmer, så det kan vi ikke lige ændre.

Navnet Sons of Odin er skabt som en reaktion på den norske organisation Soldiers of Odin.

- De er højreradikaliserede og bruger voldsomme metoder. Vi var en gruppe drenge, der begyndte at lave sjov med Soldiers of Odin. Fælles for os er, at vi er interesserede i nordisk mytologi, og derfor lå navnet Sons of Odin jo lige for.

Når Dianalund kom ind i billedet, skyldes det, at Sons of Odin via et TV 2-indslag om borgerværn kom i kontakt med Dianalund Borgerværn.

- Folk fra Dianalund meldte sig ind hos os, og derfor tog vi til Dianalund i lørdags, fortæller Leif Andreasen.

- Vi troede, at det kunne foregå stille og roligt, som det eksempelvis har været tilfældet i Haderslev og Thisted, men pludselig blussede der en voldsom debat op på Facebook.

- Vi er endnu langt fra på plads i Dianalund og ved fortsat ikke, om vi kommer det, fortsætter han.

- Vi har ikke speciel fokus på Dianalund, og får vi sat Dianalund-afdelingen på benene, er det måske sådan, at vi kommer til at gå i Dianalund en gang om måneden eller noget i den stil.

Sons of Odin vil kun observere og så ringe til politiet, hvis medlemmerne ser noget, der kræver politiets indsats. Udover det vil medlemmerne filme og kun i ganske særlige tilfælde som eksempelvis voldtægt forsøge at skride ind.

- Udgangspunktet hos os er, at vi i Danmark er blevet for egoistiske, fortæller Leif Andreasen.

- Vi kan skabe et fællesskab, der kan give mere tryghed og vise, at vi kan hjælpe hinanden. Vi har også en velgørenheds-afdeling. Vi går eksempelvis tit i København og hjælper hjemløse, som folk jo typisk bare går forbi. Vi samler også penge ind, som vi donerer til fattige. Vi arbejder ligeledes med at etablere indkøbsordninger for ældre - men det er fællesskabet, der interesserer os. Vi er upolitiske og har ingen intentioner om at blande os i politik eller blive til en politisk bevægelse.

Leif Andreasen fortæller, at borgerværns-delen kun er planlagt til at fylde cirka 30 procent af Sons of Odins virke, mens den sociale indsats skal fylde resten.

- Vi er i øjeblikket i gang med at organisere os, og det er en meget stor opgave, som kommer til at tage tid, siger Leif Andreasen.

Blandt andet hentes indtægter ind ved at sælge trøjer med logo på, og de trøjer har også vakt en del debat.

- Det er ikke meningen, at vi skal gå rundt med rygmærker på, siger Leif Andreasen.

- Logoerne har vi haft fra start, og de er mest af alt lavet for sjovs skyld. Det er ikke noget, vi går så højt op i.

Leif Andreasen fortæller videre, at dem, der skal gå i gaderne for Sons of Odin, skal have en ren straffeattest.

- Vi vil også give nogle af dem et førstehjælps-kursus, ligesom vore repræsentanter skal have et konflikthåndterings-kursus, sige han videre.

- Det er også en af årsagerne til, at vi ikke sådan lige kommer på gaden. Vi forventer ikke at være klar før tidligst i april, og i 2017 kommer man ikke til at se Sons of Odin i Dianalunds gader mere end højest 10 gange.

En forudsætning for at komme i gang i Dianalund er det også, at Sons of Odin kan etablere et samarbejde med Sorø Kommune og ikke mindst SSP-indsatsen.

- Dem har vi ikke holdt møde med endnu, siger Leif Andreasen, der selv bor i Slagelse

- Det er klart, at den voldsomme debat har påvirket os, men vi lukker altså ikke. Kan vi ikke etablere en afdeling i Dianalund, kommer medlemmerne her fra til at gå med Sons of Odin i andre byer.

På Facebook har der været tale om, at Sons of Odin skulle arrangere et borgermøde i Dianalund for at komme i dialog med borgerne og få fortalt om, hvad intentionerne er.

- Den mulighed eksisterer stadig, siger Leif Andreasen.