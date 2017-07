Sønnens kamp blev Lises kamp

Et uopmærksomt øjeblik i 1990'erne, i en tid uden den obligatoriske cykelhjelm, blev fatalt for den 13-årige Erik. Fra at være en velfungerende teenager med krudt i bagdelen og masser af venner, blev hans liv forvandlet til en kamp mod sine nærmeste, sig selv, mod systemet og en verden som pludselig virkede anderledes fjern. Erik var blevet hjerneskadet.

Eriks mor, Lise Kiving fra Sorø, måtte pludselig omstille sig fra at have en »normal« dreng til at tumle med Eriks udadreagerende adfærd. Men også »systemet« var uforstående og usmidigt, og de følgende mange år blev en kamp med - og mod - et hav af sagsbehandlere om at få de bedste betingelser for Erik.