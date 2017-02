Se billedserie - Økonomien i det forslag, der er vedtaget, ser fornuftig ud, siger Rolf Clausen. Foto: Bjørn Armbjørn

Sociale kriterier skiller udvalg på specialområde

Sorø - 13. februar 2017

Skolerne i kommunens nordlige del får flere penge. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er især skolerne i den nordlige del af kommunen, der kæmper med en anstrengt økonomi, og vi kan se, at underskuddet bare vil vokse. Derfor har et flertal i børn og undervisningsudvalget besluttet at ændre resursetildelingen til folkeskolerne, og jeg synes, at de økonomiske beregninger, vi fik forelagt, ser fornuftige ud.

Det siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V).

Der kunne opnås enighed i udvalget om det almene område. Her ændres tildelingen dog for et par af skolerne. Tildelingsmodellen ser således ud:

Ruds Vedby Skole 3,0 (stiger fra 2,5) - Holbergskolen (falder fra 2,5) og Stenlille Skole 2,0 - Pedersborg Skole og Sorø Borgerskole 1,5 (Sorø Borgerskole stiger fra 1,0) - og Frederiksberg Skole 0,5. Der er tale om, at indenfor den pulje af penge, der er til skolerne, slår de sociale kriterier igennem på den måde, at man ganger elevtallet med den enkelte skoles faktor i tildelingen. Så når nogle skoler får mere, er der andre, der får mindre.

De sociale kriterier - eller socioøkonomiske forhold - regnes eksempelvis ud efter uddannelse, indkomst og civilstand.

Mens der var enighed på det punkt, var der til gengæld uenighed på specialområdet. På specialområdet besluttede flertallet, at 25 procent af beløbet skal tildeles efter elevtallet, mens 75 procent skal tildeles efter sociale kriterier. Det sagde Birgitte Hansen (V) og Pia Hvid (Rad.) nej til. De ønskede at fastholde den hidtidige model på 50-50, men Rolf Clausen (V), Per Hovmand (K), Michael Pihl (DF), Anita Skjoldager Eskildsen (S) og Bettina Jensen (S) stemte punktet igennem.

- På specialområdet har vi eksempelvis mongoler, autister og børn med hørenedsættelse, siger Birgitte Hansen.

- De børn fødes også af familier, der er højtuddannede og har en høj indkomst. Derfor mener jeg, at når man allerede én gang har vægtet på forskellig vis fra 0,5 til 3,0 for at tage de to yderpunkter, skal der ikke ændres på tildelingen til specialområdet, så 75 procent uddeles efter de sociale kriterier. Jeg synes, vi bør bevare 50-50 modellen.

Birgitte Hansen opgav at begære sagen i byrådet, da det stod klart, at flertalsgruppen ikke mente, at der var noget at forhandle om.

- Men faktisk mener jeg, det ville være bedst, hvis kommunen havde en samlet pulje på specialområdet, siger hun.

- Den kunne være enkelt skole så søge penge i, når der var behov for det. Vi har i kommunen et specialteam på området, og det specialteam kunne få opgaven at vurdere hver enkelt ansøgning.

Der er i forvejen en særpulje til de elever, der skal have et specielt kostbart tilbud.

Pia Hvid peger på, at det er relativt kort tid siden, at udvalget indførte en den hidtil gældende tildelingsmodel.

- Vi har endnu ikke set, hvad den model har af effekt, siger hun.

- Området virker i øvrigt lidt uigennemsigtigt for mig. Jeg synes for eksempel, det er svært at sætte sociale kriterier op for børn på specialområdet.

I en del af de høringsvar, udvalget har modtaget, udtrykkes der i øvrigt bekymring over, om Sorø Kommune har afsat tilstrækkeligt med midler til opgaven.