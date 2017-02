Se billedserie Forrest Dina Rud Vilmann, der var taget til workshop sammen med sin klassekammerat Anna Hedvig Skov Kortegaard, der sidder lige ved siden af. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Snedrys over guldalder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snedrys over guldalder

Sorø - 15. februar 2017 kl. 17:42 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke til at vide, hvad P.C. Skovgaard ville have tænkt eller sagt, hvis han kunne have været til stede på Sorø Kunstmuseum tirsdag.

Det kunne han så ikke, for kunstmaleren døde for mere end 140 år siden, men et af hans værker blev i hvert fald godt og grundigt genoplivet.

Nemlig landskabsmaleriet »Udsigt over Skarritsø« malet i 1844 i typisk guldalderstil. Skov, marker, krat og sø på en mild og stille sommerdag.

Anderledes så værket - eller retteligen kopier af værket - ud, efter at børn havde fået lov til at forlyste sig med motivet i kunstmuseets vinterferie-workshop.

Konceptet var at skabe vinterbilleder, og Skovgaards landskabelige sommeridyl blev omdannet til frosne partier med snemand, iskrystaller, skibakker og snefnug. Alt sammen blot ved hjælp af maling, lim, blonder, glimmer og andet hobbymateriale.

Syvårge Nora Lunøe Nielsen gik særdeles kreativt til værks med glad farvebrug. Og så fik hun forsynet værket med det, ethvert barn ved hører til i et landskabsbillede - en stor gul sol.

Dina Rud Vilmann var taget på kunstmuseum sammen med klassekammeraten fra 3.y på Sorø Privatskole, Anne Hedvig Skov Kortegaard.

For Anna var det første gang, mens Dina har været med til flere workshops. Begge var enige om, at det var en hyggelig måde at bruge en vinterferiedag på.

Workshoppen bød også på et smut op i museets samling, hvor børnene sammen med museumsinspektør Mette Truberg skulle finde lyde til de vintermalerier, der findes dér.

Dina Rud Vilmann er i det hele taget en erfaren museumsgæst. Hun har også set den nuværende særudstilling med Theodor Philipsens værker:

- Den er flot, erklærer hun og siger straks til Dina, at de måske kan nå at smutte op og se den, inden de bliver hentet af forældrene.

Der er mulighed for at lave sine egne snebilleder hver dag i hele vinterferien i museets åbningstid kl. 11-16. Det koster 25 kr. at deltage i workshoppen.