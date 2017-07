Se billedserie Biland Ahmed (forrest) prøvede at fiske, mens hustruen Hala Shabak (bagved) sejlede kajak. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sløvt fremmøde til flygtninge-aktivitet

Sorø - 08. juli 2017 kl. 15:16 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intentionerne var ellers gode, da Grønt Forum, Sorø Lystfiskerforening og Sorø Kajakklub inviterede flygtninge til at møde foreningslivet ved Sorø Sø. Der var både mulighed for at prøve lystfiskeri og kajaksejlads og få en snak med lokale foreninger over grillmad.

Men det haltede med fremmødet. Fire flygtninge deltog i arrangementet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Om det er en succes kommer an på, hvad man forventer. Vi blev enige om bare at gøre det og så få nogle erfaringer, siger Kirsten Blicher Friis.

Hun er naturvejleder på Parnas Natur- & Aktivitetspark og med i Grønt Forum, der tog initiativ til arrangementet.

Naturvejleder Kirsten Blicher Friis anerkender, at det er en udfordring at ramme plet med sådan et arrangement.

- Udfordringen er at ramme lige dét, der gør, at folk kommer og føler sig tryg ved det. Men også at få dem til at vide, at det sker. De læser måske ikke avis. Jeg tror, vi gør det igen, men vi skal nok være opsøgende på en anden måde og få kontakt til de steder, hvor de i forvejen mødes, siger Kirsten Blicher Friis.