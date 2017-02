Se billedserie Ninna Wiese Pedersen har lagt planen for istandsættelsen af foreningsdelen af den tidligere Slaglille-Bjernede Skole. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Slaglille-Bjernede svinger penslen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slaglille-Bjernede svinger penslen

Sorø - 13. februar 2017 kl. 18:40 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man undrer sig over, at lokale borger lørdag og søndag ved 10-tiden går ind i den tidligere skole i Slaglille-Bjernede og kommer ud igen tre timer senere forsynet med malerklatter, ja, så er forklaringen ligetil. Det lokale foreningsliv er nemlig ved at istandsætte den del af skolen, der fremover skal fungere som et samlingssted for lokalområdet og dets foreninger. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Tre af skolens længer er købt af virksomheden Innospexion, der sælger og monterer røntgenudstyr. Virksomheden kommer fra Hvalsø til Bjernede med 13 ansatte og et mål om at vokse.

Men længen ud mod boldbanerne, hvor der blandt andet er gymnastiksal og omklædningsrum og tidligere var 0. klasse, skolekøkken, børnehave og SFO har foreningslivet fået stillet til rådighed Sorø Kommune. Kommunen ofrer i samme ombæring 270.000 kr. på udvendig istandsættelse og vedligeholdelse. Men indvendig regerer foreningerne selv.

- Vi gik i gang sidst i november med regulær rengøring, for lokaler, der har stået ubrugte i mere end fem år er godt nok uhumske. Der er spindelvæv og støv overalt, og lamperne måtte vi vaske af i terpentin for at få dem rene, fortæller Ninna Wiese Pedersen, der dels driver sin egen tegnestue og dels er engageret i lokalsamfundet blandt andet i 4H.

- Nu er vi nået til at male væggene, og så skal vi også have kigget på inventaret.

Foreløbig har lokalområdet søgt Sorø Kommune om 180.000 kroner til eksempelvis stole til foredragssalen, hvor der kan være cirka 50, nye kaffemaskiner, nye komfurer (de gamle virker ikke mere), nye køleskabe og fryser, køkkenmaskiner, gryder, potter og pander.

- Jeg har jo et håb om, at vi kan invitere til indvielse omkring 1. april, men det er nok for ambitiøst, siger Ninna Wiese med et smil.

- Vi er godt klar over, at vi også skal have sendt ansøgninger afsted til forskellige fonde. Er der i øvrigt nogen, der mener, at de på den ene eller den anden måde kan hjælpe os eller donere noget til os, hører vi gerne om det. Og så skal vi også have fundet ud af, hvad vi skal kalde huset. Slaglille-Bjernede Lokalforening har udskrevet en navnekonkurrence. Deadline for deltagelse er 1. marts.

Huset kommer udover den lille foredragssal til at indeholde klub- eller mødelokaler for den lokale syklub, den lokale strikkeklub, mændenes madlavningshold, husflidsforeningen, Nafri og 4H, der flytter fra den tidligere pedelbolig i forbindelse med, at Innospecion overtager den og resten af skolen.

- Der er rigtig mange muligheder, og udover de aktiviteter, vi kender i dag, vil vi eksempelvis også gerne have ungdomsklub og netcafé, fortæller Ninna Wiese Pedersen.

- Under en del af det, vi har fået stillet til rådighed, er der fine kælderlokaler. Her kunne vi indrette ting som træværksted, møbelpolstring, cykel- og knallertværksted.

Lokalidrætten benytter gymnastiksalen, og her har fodboldklubben et par omklædningsrum, men det er tanken, at der også skal indrettes omklædning, bad og mødelokale til fodbolden i den tidligere børnehave.