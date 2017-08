Se billedserie Der var tæt på at være udsolgt til premieren på »To lys på et bord«. Foto: Bjarne Stenbæk

Skytte rammer lige midt i Otto

Sorø - 10. august 2017 kl. 12:26 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ruds Vedby Borgspil snor sig finurligt rundt om baggårds-pumaen og rammer den lige i hjertet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

»To lys på et bord« hedder dette års Chris Skytte-udgave af Ruds Vedby Borgspil. Lysene brændes oven i købet i begge ender - og sådan er det, når man bevæger sig ind i et godt stamværtshus-miljø i København. hvor Otto Brandenburg især i 50'erne, 60'erne og vel også 70'erne var en af de »brændende helte«.

Omdrejningspunktet er »Oasen«, hvor bodega-mutter Karen huserer. En bramfri tone skylles med bajersk øl lige ned i løgnhalsen, men bag den hårde facade banker et stort hjerte. Det var dengang, et godt socialt netværk ikke var noget, man talte om - det var noget, man havde, og hvor usundt livet nu engang blev levet, og hvor mange fejl, der nu engang blev begået, så skulle der som regel meget mere til, at man røg ud af »det dårlige selskab«.

Da bodega-Karen rammes af sygdom, og den pelsklædte burgøjserfrue pønser på at omdanne »Oasen« til et palads med »yoga-spa«, står »det dårlige selskab« sammen.

På den måde skabes en frilufts-forestilling om Otto Brandenburg, for det er hans sange, der ikke bare skaber mindst to lys på hverdagens bord, men også rager kastanjerne ud af ilden, når det hele er ved at brænde på.

En forrygende opsætning med sange og dans, der går direkte i blodet på publikum, har Chris Skytte og kompagni smækket op i de idylliske rammer ved Vedbygaard. Mere skal ikke afsløres her - dog skal der gives et lille hint om, at selv om 1. akt bevæger sig på et højt niveau, har man fortsat det bedste og mest dramatiske tilbage - og i afslutningen spiller stykkets titel en absolut hovedrolle. Så alt i alt er det god idé at besøge borgspillet, der kan opleves 10.-12. august og 16.-19. august klokken 19.30.