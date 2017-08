Skuldrene falder ned i de små haver

- Så flyttede jeg i lejlighed med altan, fordi jeg egentlig tænkte, at nu var jeg ved at blive for gammel til at orke have og sagtens kunne nøjes med en altan. Der gik 14 dage, så havde jeg købt en kolonihave, siger Kirsten Uldal, der føler, at kolonihaven er et sted, hvor skuldrene falder ned, og det er til at trække vejret.