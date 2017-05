Rolf Clausen og det øvrige børn og undervisningsudvalg har besluttet, at folkeskolerne fra nu af skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen. Foto: Jens Wollesen

Skolerne overtager tilsynet med hjemmeundervisning

Sorø - 19. maj 2017

Sorø Kommune oplever en svag stigning i antallet af hjemmeunderviste børn. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Fremover bliver det personale fra folkeskolerne, der skal overtage tilsynet med hjemmeundervisningen i Sorø.

- Det har hidtil været foretaget af personale fra Fagcenter Børn og Familier, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V).

- Vi skal kontrollere, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og det mener vi, at personale fra skolerne har mere føling med end dem, der i hverdagen ikke er så tæt på selve undervisningen.

Faktisk kan et hjemmeundervist barn ikke også være tilmeldt en skole - ordningen regnes som en privat skole i eget hjem - men det bliver altså skolerne, der fremover skal tage sig af tilsynsopgaven inden for det skoledistrikt, den enkelte skole dækker. En sidegevinst ved det kan være, at det så kan blive en smule lettere at sluse de hjemmeunderviste elever ind i folkeskolen. Skolerne får tildelt 20-25 timer til hver tilsynsopgave.

Rolf Clausen fortæller, at der kan være mange forskellige årsager til, at børn bliver undervist i hjemmet - eksempelvis sociale årsager og sygdom, men der for eksempel også være familier, der rejser meget.

- Vi har oplevet en svag stigning i antallet af hjemmeunderviste børn i kommunen, siger Rolf Clausen.

Det e dog små udsving, der er tale om. Aktuelt bliver fem børn i Sorø Kommune hjemmeundervist. Tidligere har der typisk været et barn eller to - men for mere end fem år siden var det normale, at der slet ikke var nogen.