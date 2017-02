Se billedserie Stenlille Skoles 9. årgang var klar til at tage imod gæsterne.

Send til din ven. X Artiklen: Skolerestaurant - en lærerig proces Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolerestaurant - en lærerig proces

Sorø - 14. februar 2017 kl. 08:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har i sidste uge været ekstra stor travlhed på Stenlille Skole, for eleverne fra 9. årgang havde omdannet en del af skolen til en pop-up-restaurant, hvor de i aftentimerne inviterede borgerne i Stenlille og omegn indenfor til et godt måltid til en fornuftig pris. Det skriver Sorø Avis.

Det indtjente overskud får 9. årgang lov at råde over, inden de forlader skolen til maj.

Da skolen gennem nogle år ikke har haft 10. klasse, har projektet været lagt på hylden, men i sidste uge valgte skolen altså at tage konceptet frem igen, og lade 9. årgang prøve kræfter med det »entreprenørskab« der ligger i at drive virksomhed. Formålet er at gøre eleverne klar til arbejdsmarkedet.

I løbet af ugen har eleverne øvet deres færdigheder som kokke, tjenere og regnskabsmedarbejdere, mens andre har taget sig af opvask, rengøring, reklame, økonomi og lignende.

Forløbet startede med at eleverne skulle skrive en jobansøgning til de forskellige restaurant-stillinger i skolerestauranten. For at skaffe kapital til restauranten var marketingsholdet »i marken« for at skaffe sponsorer.

Lørdag den 4. februar mødte eleverne op på skolen for at forberede opstarten af restauranten, og her fik de vejledning af en restaurantchef som viste, hvordan eleverne skulle håndtere forskellige situationer.

Første dag endte med en succes, selvom eleverne var stressede og trætte. De endte dog med at få gode anmeldelser fra både sponsorer, lærere og kunder.

På andendagen var der booket helt op i restauranten, og det tegnede godt for resten af ugen.