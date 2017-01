To af de tre skilte mellem Elmebjergvej og Centervej skal fjernes, da de overtræder bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Foto: Søren Schaadt Larsen

Skilte på ryddet areal skal nu også fjernes

Sorø - 23. januar 2017 kl. 13:56 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pedersborg: To ud af tre skilte skal pilles ned.

De står på arealet mellem Elmebjergvej og Centervej, hvor der indtil for nogle uger siden stod en større beplantning. Ejendomsmægler Henrik Nikolajsen fra Nybolig Erhverv har sat skiltene op, og han er ærgerlig over, at de ikke kan få lov at blive stående, skriver DAGBLADET/Sjællandske.

- Jeg har tænkt mig at pille dem ned. Det er ikke reklameskilte, men oplysningsskilte. Det er midlertidige skilte, vi har stillet op, indtil erhvervsejendommene bliver solgt, forklarer han.

Han fortæller, at han selvfølgeligt fjerner de to skilte, som han har fået besked på, han skal fjerne. Det er Vejdirektoratet, som har truffet afgørelsen på baggrund af Naturbeskyttelsesloven, som siger, at der ikke må anbringes fritstående skilte i reklameøjemed i det åbne land.

Henrik Nikolajsen har endnu ikke set afgørelsen, men undrer sig over, at han ikke må have skiltene stående, når man andre steder har langt større skilte stående. Han har dog ikke tænkt sig, at gøre mere ud af sagen end at rette sig efter Vejdirektoratets påbud. Vejdirektoratet har givet lov til at lade ét skilt stå, da dette er omfattet af undtagelserne i lovgivningen, som hedder, at man må reklamere for erhvervs-ejendomme - men kun med et skilt.

DN er glade for beslutning

Niels Hilker, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Sorø, glæder sig over, at en offentlig myndighed nu tager sin opgave alvorligt.

- Vi er tilfredse med, at de ikke bare lovliggør skiltene, siger han og henviser til seneste sag på det samme område, hvor reklameskiltene i skrivende stund er placeret, stod nemlig indtil for nyligt det plantebælte, som blev fældet uden de nødvendige tilladelser.

Niels Hilker mener, at de to sager hænger sammen.

- Vi er tilfredse med, at Vejdirektoratet som myndighed opfører sig som myndighed, og ikke bare lovliggør, som de gjorde med plantebæltet. Hvis de ikke havde fjernet planterne, så havde der ikke været plads til skiltene, siger Niels Hilker. Han ærgrer sig stadig over, at indkørslen til byen nu er blevet mindre grøn og i stedet består af et »noget kedeligere erhvervsområde«.

Nybolig Erhverv og Henrik Nikolajsen har 10 dage fra afgørelsen, 19. januar, til at fjerne skiltene.