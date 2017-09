Se billedserie Postnord lukker postbox-anlægget bag Svegård Bog & Idé til nytår. Foto: Bjarne Stenbæk

Sidste brev på vej i postboxen

Sorø - 09. september 2017 kl. 08:49 Af Bjarne Stenbæk

Postnord lukker box-anlægget i Sorø til nytår, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Fra nytår er det ikke længere muligt at hente sin post om morgenen i postbox-anlægget bag Svegård Bog & Idë. Fredag modtog box-kunderne et brev med beskeden om, at det snart er slut med boxen.

- Antallet af box-kunder daler, så det er ikke længere rentabelt for os at drive et box-anlæg, lyder forklaringen fra Postnords kundeservice.

- Der sendes ikke længere så mange breve, og det smitter også af på interessen for at have en postbox.

Kunderne i Sorø henvises i stedet til Ringsted, hvis de vil have en postbox - i modsat fald må de vente på, at postbuddet når privat- eller firmaadressen.

Det en Henrik Hachel, der ejer Ambulix og Taxa Sorø ikke tilfreds med.

- Det er simpelthen ikke godt nok, siger han.

- Jeg betaler 1.000 kroner om året for boxen, og der er vel grænser for, hvor dyrt det kan være at drive et box-anlæg. Skulle det virkelig bedre kunne betale sig for Postnord at sende postbuddet ud til Haverupvej?

Henrik Hachel kigger sig nu om efter en anden løsning.

- Jeg kan ikke køre til Ringsted hver morgen. Det giver ingen mening, siger han.

- Og jeg kan ikke vente med at få min post til klokken 15 om eftermiddagen. Så jeg er nødt til at finde på noget andet.

- Jeg er heller ikke tilfreds med, at jeg nu kan skrotte visitkort og omkring 500 tryksager, ligesom jeg skal hen og ændre hjemmeside mv, fortsætter han.

- Alle steder står der jo, at man kan skrive til Ambulix via postbox 112, og det er i øvrigt en fin og hurtig adresse at give folk.