Sensommer-sejlads med »Lille Claus«

Sorø - 31. august 2017 kl. 18:17

På trods af et lunefuldt dansk »sommervejr«, har turbåden Lille Claus faktisk haft en rimelig god sæson. Og sæsonen er endda slet ikke slut endnu. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der har været mange gæster med på rutesejladserne, især på onsdage og i weekenderne, hvor man desværre også har været nødt til at melde udsolgt og afvise gæster der stod afventende på broerne. Det er grunden til, at det anbefales at benytte Sorø Bykontor til pladsbestilling.

Selvom det regnes for den første efterårsmåned, kan september ofte præsentere både varme temperaturer, høj og blå septemberhimmel og masser af solskin. »Lille Claus« fortsætter derfor ufortrødent rutesejladserne efter fartplanen hver onsdag og i weekenderne, og her vil der ofte være bedre plads end i sommermånederne.

Faktisk indledes sensommeren fredag den 1. september klokken 18.00, hvor Lille Claus stævner ud på en stemningsfuld sensommertur med underholdning ved »De Glade Sangsvaner«. På den to timer lange sejltur vil der blive underholdt med sange om sø og hav. Turen starter for enden af Søgade, hvor et program med sanghæfte udleveres. Billetter købes på Sorø Bykontor og koster 125 kroner.

Man er velkommen til at medbringe madkurv. Drikkevarer skal købes om bord.

I efterårsferien fra lørdag den 14. oktober til og med søndag den 22. oktober, er der mulighed for at nyde skovens smukke efterårsfarver og den sprøde efterårsluft, når »Lille Claus« giver gæsterne mulighed for at se Sorøs smukke natur fra den allerbedste side - søsiden.