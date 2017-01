Seks unge må en tur i retten igen

De seks unge stod tiltalt for en række forbrydelser mod en 43-årig handicappet mand fra Sorø. Røveriforsøg og røveri, hvor de truede ham med en bushammer, var to af de alvorligste sager. Ved røveriet tog de hans mobiltelefon og hans hævekort. En del af dem stod også tiltalt for via en falsk Facebookprofil at have narret ham til at betale tilsammen 41.000 kr.