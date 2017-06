Seks studenter først med huen

Nok opstår øjeblikket på Sorø Akademi hver eneste sommer, men for den enkelte er det et helt unikt moment, der for altid gemmes i såvel hukommelsen som på billeder.

De to var oppe sammen i AT, hvor de skulle forklare, hvordan man arbejder i to fag - dels historie og matematik og dels fysik og kemi. Og glæden over, at de begge fik karakteren 12, var til at tage at føle på, men efter de tre gymnasieår på kostafdelingen i Sorø venter nu verden uden for murene.