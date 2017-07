Se billedserie Lars Bille (tv) og Lars Petersen. De to er initiativtagere til Klods-event 2017 i Pedersborg Hallen og absolutte lego-nørder. Foto: Merete Jensen

Se fotos: Klods-event på vej til de lego-glade

Sorø - 26. juli 2017 kl. 09:06 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er måske de færreste, der kan falde i svime over en grøn legoklods med en rundet kant, en brun og beige figur fra et lego Star Wars-sæt eller en gul og rød plastikkasse med lego-logoet - især når man har rundet de 40 år.

Men netop på grund af disse legoklodser, har et venskab bygget sig op mellem de to gange Lars - med efternavnene Bille og Petersen.

- Egentlig så startede det med, at Lars smækkede en gammel togvogn på nettet, som jeg gerne ville købe. Det var en unik model 130-1, 4,5 volt fra 1975. Det mundede ud i et par glas Asti og en længere snak om dét at samle på lego, siger Lars Petersen med et grin.

Lars Bille supplerer:

- Ja, vi kom til at tale om, hvor mange mennesker der rent faktisk samler på lego - for slet ikke at tale om alle de mennesker, der har en masse lego på loftet som ikke bruges mere. Hvorfor så ikke holde et legoklods-event, hvor man kan sælge, købe, bytte eller udstille?

Ideen blev ikke blot ved snakken, for Lars Petersen skyndte sig at kontakte Pedersborg Hallen, som gerne ville leje hallen ud den 14. oktober fra klokken 10.00 til 16.00.

- Man kan leje en stadeplads på 80 x 180 centimeter for 100 kroner. Det inkluderer et opstillet bord, og så kan man selv medbringe stole, dug, skilte - eller hvad man ønsker at dekorere sin stand med. Der er i alt 170 pladser, så det gælder derfor om at komme »først til mølle«. Entréen til eventet kommer til at koste 20 kroner, og overskuddet går til julemærkehjemmene, siger Lars Petersen og fortsætter:

Hvis man ønsker at booke en stadeplads, så skal man skrive en mail til Lars Bille på: lars.bille@mail.dk. Tilmelding skal ske senest den 1. september.

