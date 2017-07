Se billedserie Tersløsegaard har etableret en ny have på 3000 kvadratmeter, der bliver dyrket som på Ludvig Holbergs tid. Foto: Martin Pedersen

Se billederne: Holbergs have vækket til live

Sorø - 09. juli 2017 kl. 21:14 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der taget hul på det næste kapital for Tersløsegaard i Tersløse. Et kapitel, hvor barok-haven omkring den historiske Ludvig Holberg-gård har større betydning, end den nogensinde har haft i nyere tid.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Søndag sad omkring 100 gæster klar i haven for at deltage i indvielsen af Holbergs Haver. Haverne består af ni kvadrater omkring gården, der er indrettet og bliver dyrket som på Ludvig Holbergs tid - så vidt muligt.

- Tersløsegaard har ligget hen som et Tornerose-slot. Nu kan man roligt sige, at Tersløsegaard er blevet vækket. Og det er den blevet gradvist af forskellige bestyrelser, lød det ved indvielsen fra Flemming Pade, formand for Tersløsegaards bestyrelse.

Allerede i 1970'erne havde den daværende bestyrelse nemlig planer om at udvide haven. Der blev lavet skitser, men det blev aldrig til mere end det. I 2012 købte Tersløsegaard 3000 kvadratmeter nord for gården, og så blev det muligt at realisere have-projektet.

Det har dog ikke været uden udfordringer, fortæller bestyrelsesformanden.

- Vi har haft store vanskeligheder undervejs. Haven viste sig ikke at være ren jord, men sten og murbrokker. Det har været en kamp og et kæmpe arbejde. Men det er også et fælles arbejde, som vi indvier, siger Flemming Pade.

Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen har tegnet den nye have ud fra gamle skitser og gemte tegninger.