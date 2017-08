Se billedserie 12-årige Charlotte Østergaard Olsen havde sin shetlandspony med til bedømmelse på dyrskuet i Bjernede. Lene Paaske fra Gyrstinge er dommer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billederne: Børnedyrskue er en genstart

Sorø - 26. august 2017 kl. 18:50 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn med forældre, nogle heste, kvæg og en håndfuld smådyr er spredt på sportspladsen bag den gamle skole i Bjernede.

Formanden for Slaglille-Bjernede 4H beder om opmærksomheden.

- Vi har ingen højtaler, så I må komme lidt tættere på, siger 4H-formand Heidi Matthiesen Løvenholdt.

Og det får de cirka 50 fremmødte og deres heste til at samle sig i en rundkreds. Pia Hvid, der både er byrådsmedlem og med i 4H-foreningen, åbner børnedyrskuet.

- Nu er vi bare glade for, at vi er tilbage. Jeg håber, at det her bliver en god, lang tradition, siger hun.

Slaglille-Bjernede 4H og dyrskuet har nemlig haft nogle svære år. Da folkeskolen i Bjernede lukkede, var det også et hårdt slag for 4H. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For skolebørnene var der ikke længere gåafstand mellem skolen, sfo'en og den lokale 4H-forening.

Det forklarer Anna Helga Vestergaard, der bor i Bjernede og er tidligere 4H-formand gennem mere end 10 år.

- De lokale foreninger blev hårdt ramt, da skolen lukkede. Da skolen var her, kendte man hinanden på tværs. Derfor er det en kæmpe udfordring at lave det her i dag. Det vil nok tage nogle år at få i gang igen, siger Anna Helga Vestergaard.

I nogle år har Slaglille-Bjernede 4H kæmpet for overlevelse og har forsøgt at gennemføre børnedyrskuet på forskellige lokaliteter. Men nu er den nedlagte skole blevet til et foreningshus, og 4H og dyrskuet er tilbage på det gamle skoleområde.