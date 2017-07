Se billedserie Louise og Cosmin Matei har netop åbnet deres »Black Pearl Tattoo« på Storgade i Sorø. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Farverige fortællinger for livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Farverige fortællinger for livet

Sorø - 09. juli 2017 kl. 10:54 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteparret Louise og Cosmin Matei fejrer hvedebrødsdagene med at åbne egen tattoo-shop på Storgade i Sorø. Navnet er Black Pearl Tattoo. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er ikke mere end halvanden uge siden, at Black Pearl Tattoo i Sorø blev en realitet. Men noget tyder også på, at der ikke er langt fra tanke til handling for indehaverne med det fælles efternavn, Matei, 25-årige Louise og hendes mand, 31-årige rumænskfødte Cosmin.

Parret mødtes på deres tidligere fælles arbejdsplads i februar og blev gift den 24. juni på stranden ved Korsør efter knap et halvt års bekendtskab.

- Hvad betyder tid, når man véd, at det er det rigtige, man gør, spørger Louise Matei, mens hun kigger kærligt over på Cosmin. Han nikker samtykkende.

Og selvom parret ikke har mange års samliv på bagen, så var det en fælles drøm at skabe deres egen tatovørshop. Det var faktisk også et rent tilfælde, at det blev i Sorø. Parret bor nemlig i Korsør - endnu!

- Vi kørte en dag forbi lokalerne, og jeg så pludselig, at de var til leje. Vi ringede derefter til udlejer og ventede på trappestenen i to timer, til vi kunne komme ind og se stedet. Beslutningen var ikke svær at tage - vi følte os med det samme hjemme her, siger Louise Matei smilende.

Allerede fra åbningsdagen den 1. juli har der været kunder i »butikken«, så der har ikke rigtig været tid til at indrette lokalerne. Rygtet om den nye shop har spredt sig som løbeild, og kalenderen vidner om masser af arbejde forude.

- Vi har fået en fantastisk modtagelse her i byen, og mange har lige stukket hovedet ind og ønsket os tillykke. Det varmer enormt meget. Vores Black Pearl Tattoo skal være et sted med en god karma, og hvor man kan kigge ind og få en sludder og en kop kaffe, siger Louise Matei som har seks års erfaring som tatovør. Rumænskfødte Cosmin - som taler perfekt engelsk - har 14 års erfaring. Han blev faktisk headhuntet til Danmark i starten af året.

- Hvis man ønsker »black & grey«-tatoveringer, så tager Cosmin opgaven, mens jeg er mest til farver. Det er i samme forbindelse vigtigt at nævne, at vi naturligvis bruger EU-godkendte og CE-mærkede farver, som tillige er hundrede procent veganske og ikke indeholder metaller, siger hun.

At parret er dedikerede til faget, er der ingen tvivl om. Louise Matei nævner, at hvor andre par måske ville bruge en hyggeaften foran fjernsynet, nyder de at tjekke tatoveringer på Instagram, hvor metoder, designs og teknikker studeres nøje. At være tatovør er en livsstil og en evig læringsproces.

- Når en kunde kommer og vil have lavet en tatovering, så tager vi altid udgangspunkt i, hvad det er for en person, vi sidder overfor. Derefter kan vi tale om selve tatoveringen. Oftest knytter der sig en personlig fortælling til valget af tatoveringen, og det er vigtigt at kunne formidle denne fortælling videre. Det er jo et minde for livet, siger Louise Matei med et smil.