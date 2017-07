Se billedserie René Langhoff, kasserer i Pedersborg Forsamlingshus, og Richard Jensen, formand for Pedersborg GI, havde blomster og gaver med til Else Frederiksen ved bankospillet torsdag aften. Den bedste gave var, at Else nu får gratis kort, så længe hun har lyst til og mulighed for at komme til bankospillet. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Se billeder: Else slår "Gamle Ole" med 10 år

Sorø - 07. juli 2017

Else Frederiksen, Brandsmarksvej 23, Bjernede, fylder 100 år i dag, fredag den 7. juli. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Bankospil og kortspillet whist er Else Frederiksens helt store interesser. Hver mandag tæves der i kortene på Kaarsbergcentret, mens banko-interessen plejes hver tirsdag i Slagelse og hver torsdag i Pedersborg Forsamlingshus. Tallet 90 kaldes i bankokredse for Gamle Ole. Fredag den 7. juli distancerer Else Gamle Ole med 10 år. Den dag bliver hun nemlig 100 år.

- Jeg kan ikke sige, hvad det er ved bankospil og whist, der tiltrækker mig så meget, fortæller hun.

- Kort har jeg spillet, siden jeg var helt lille. Der blev spillet meget kort i mit hjem - men det var l'hombre, og det kan jeg faktisk ikke spille. Banko har jeg gået til i mange år. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg begyndte på det, men det er sjovt og hyggeligt. Præmierne går jeg ikke så højt op i. Jeg vinder da jævnligt, men det er ikke så vigtigt.

Else Frederiksen blev født på Nordskovgården i Broby i en børneflok, der udover Else talte fem drenge og en pige. Som det var almindeligt dengang, skulle Else også ud »at tjene«. Det blev på godset Svinningegården i Nordvestsjælland, og hun var også et andet sted.

- Jeg blev gift, da jeg var 23 år, fortæller hun.

- Sammen med min mand flyttede jeg ind på Brandsmarksvej 23, og her har jeg boet siden.

Gården havde 13 tdr. land til, og da det var på sit højeste, talte besætningen 19 køer og ungkreaturer, nogle grise og heste.

- I en periode arbejdede min mand ved siden af hos gartner Knudsen, mens jeg kørte vareture for Brugsen og købmanden.

Else har aldrig haft kørekort, så det kunne godt undre, hvordan hun kunne køre vareture.

- Jamen, det var da med heste og vogn, siger hun med et smil.

Else fik selv fire børn - to drenge og to piger. Den ene søn har i dag Nordskovgården. Den blev drevet videre af en af hendes brødre, men da han og konen ikke havde børn, blev det Elses søn, der fik lov til at sørge for, at gården fortsat er i familiens eje.

Med otte børnebørn og 20 oldebørn har Else også på familiefronten nok at se til. Brandsmarksvej 23 er i dag reduceret til ni tdr. land. Der er solgt jord fra til den tidligere Slaglille-Bjernede Skole, ligesom den ene datter og hendes mand byggede hus på jorden, så de bor nu i nummer 25. De ni tdr. land har et barnebarn forpagtet.

Else Frederiksen bor alene og klarer sig stort set selv. Hun laver mad hver dag og gør rent jævnligt. Hun har hjemmehjælp til rengøring hver tredje uge.

- Det har jeg det godt med, siger hun.

- Jeg kan ikke give nogen opskrift på, hvordan man bliver 100 år. Jeg har aldrig røget eller drukket alkohol - men jeg tror ikke, det er derfor. Jeg har det bare godt.

Turene til kortspil og banko får hun god hjælp til.

- Enten kører min datter eller svigersøn eller også hjælper min genbo, John. De kører også for mig, når jeg skal købe ind.

Fødselsdagen fejrer hun fredag sammen med de 47 nærmeste familiemedlemmer og venner.

- I år kunne vi godt holde min fødselsdag på selve dagen, fortæller Else Frederiksen med et stort smil.

- For om fredagen er der hverken whist eller bankospil.