Se billedserie Det silede ned, da Stafet For Livet tog sin begyndelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billeder: 920 trampede penge op af mudderet

Sorø - 10. september 2017 kl. 13:43 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I silende regnvejr det meste af tiden viste deltagerne i Stafet For Livet Sorø, præcis hvad kampen mod kræft går ud på. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det kunne ikke have været symboliseret bedre, da 920 deltagere i24 timer fra lørdag til søndag løb eller gik Stafet For Livet i Sorø. I 11.528 kilometer kæmpede deltagerne under helt urimelige vilkår, men humøret var højt - og det blev ikke mindre højt, da Stine Henriksen søndag middag kunne offentliggøre, at allerede inden kilometer-sponsorerne er talt med, har Stafet For Livet Sorø skaffet omkring 200.000 kroner til kræftforskningen.

- Det, vi har vist i den her weekend, er netop det, det i kampen mod kræft handler om, sagde Stine Henriksen.

- Vi skal holde ud. Vi skal kæmpe sammen. Selv om det undervejs er hårdt, kan vi - som vi oplevede det i denne weekend - gå igennem regn og mudder for så via en fantastisk solopgang at kunne glæde os over, at solen skinner igen.

55 frivillige kæmpede også en brav kamp for at skabe blot nogenlunde tålelige vilkår for deltagerne. Adskillige læs halm måtte eksempelvis spredes ud over banen, for at mudderet ikke skulle få overtaget. På visse tidspunkter var det uhyre svært at vinde fodfæste, og derfor nåede deltagerne også lige knap så langt som sidste år, hvor der blev gået og løbet cirka 13.000 kilometer.

Nu er det ingen konkurrence, og alle skal have et stort skulderklap for indsatsen, men der bliver alligevel talt runder, og holdene bidrog til slutresultatet på følgende vis:

Team AS 4.148 runder, Lynge-Broby Idrætsforening 1.932 runder, De unge sjæle (Sorø Akademi) 1.878 runder, Team Brøndel 1.614 runder, Hold Nord 1.566 runder, DBI Plastics 1.528 runder, Team One Life 1.405 runder, Wieses Venner 1.179 runder, Familiefighterne 1.175 runder, Glad 1.057 runder, Løb for livet 1.057 runder, Dansehuset 893 runder, Teakwond 824 runder, Vi Unge 797 runder, Vi støtter fordi vi kan 684 runder, Børnerunden 523 runder, Knæk Cancer 479 runder, Kopp Sorø 434 runder, Bo & Støttecenter Sorø 423 runder og Lailas Venner 323 runder.