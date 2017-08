Se billedserie Foto: Royal Beer

Se alle billederne: Carpark North vælter gammel skole

Sorø - 16. august 2017 kl. 18:43 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolegården i den gamle skole i Niløse er proppet med mennesker, der er kommet for at høre koncerten med Carpark North.

Drengene fra eventbureauet langer Royal-øl over disken til publikum, og en filmfotograf lader kameraet panorere gennem de flere hundrede fremmødte.

Opvarmningsbandet Wish My Friends Were 21 giver den gas på scenen - og ind imellem spejder folk mod landevejen i håb om at se Carpark North-bussen.

- Det er gratis - alt, hvad der er gratis, er godt! Og der er fantastisk musik, lyder det fra koncertgæsten Sidse Rind til DAGBLADET og Sjællandske.

Onsdag eftermiddag gav Carpark North og de to opvarmningsbands Wish My Friends Were 21 og Staided gratis koncert i Niløse.

Royal Beer står bag konceptet Tak Rock, hvor musikerne optrådte i otte forskellige landsbyer på 24 timer for at bringe rockkoncerterne ud til yderområderne i Danmark.

Samtidig blev der optaget en reklamefilm for Royal Beer fra koncerterne, som vil blive vist på tv. Det betød, at publikum blev flyttet rundt i forhold til kameraet, og at personer under 18 år ikke havde adgang til koncertområdet, hvor der blev serveret øl. Tv-optagelserne fik dog ikke folk til at blive væk.

Sidse Rind kom fra Allindelille og havde hentet sin veninde i Sorø, inden de kørte videre til Niløse. Hun tror, at arrangementet kan være med til at give et fællesskab.