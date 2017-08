Talentchef Nynne Afzelius glæder sig til at holde Boys? Day in Science. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Science er ikke kun for piger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Science er ikke kun for piger

Sorø - 29. august 2017 kl. 05:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

sorø: Girls Day in Science har i mange år været en succes - nu får drengene på utallige opfordringer også deres: Boys' Day in Science hos Science Talenter i Sorø. Det sker på torsdag den 31. august, hvor der arrangeres en inspirationsaften kun for unge mænd. Her er fokus på, hvordan man kan kombinere en interesse for naturvidenskab med en karriere. Der er fri adgang for unge mænd i 2. og 3. STX/HTX. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Science Talenter har i mange år haft som Girls' Day in Science som fast tradition på videncentret. Det plejer at være et fantastisk arrangement, som vi altid ser frem til. Men mange har efterspurgt et tilsvarende event for drenge. Det har vi lyttet til, og derfor præsenterer vi i år for første gang Boys' Day in Science, fortæller Nynne Afzelius, talentchef hos Science Talenter.

På programmet er en håndfuld mænd, der har nogle både spændende, skæve og fascinerende uddannelses- og karriereerfaringer, som de gerne vil inspirere de unge mennesker med. Aftenen byder på forskning i lyd, en havbiolog der er gået i land, software-udvikling, exoplaneter, en erfaren læge, bestemmelse af materialers levetid ved hjælp af matematik og meget mere.

- Vi vil gerne synliggøre den mangfoldighed af fantastiske uddannelses- og karrieremuligheder, der er inden for science over for de 2. og 3. STX/HTX'er, som snart skal ud og foretage et uddannelsesvalg, fortæller Mie Høj, projektleder hos Science Talenter.

- Vi vil vise dem, at det ikke kun er den lige og oplagte vej gennem karrieren, der skaber de spændende muligheder.

Henning Haack, geofysiker, ekspert i meteoritter og projektleder hos Science Talenter, er vært for aftenen.

Arrangementet torsdag ligger fra klokken 17.00 til 20.00, og der serveres sandwichs og noget at slukke tørsten med til alle mand.

Eventen er i øvrigt gratis for alle scienceinteresserede unge mænd, der går i 2. eller 3. STX/HTX. Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter ligger på Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Videncentret holder traditionen tro også Girls Day in Science. Det sker den 30. august.

Du kan læse mere på http://sciencetalenter.dk/begivenhed/boys-day-science og http://sciencetalenter.dk/begivenhed/girls-day-science-0.