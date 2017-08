Sagen om Blomstergården splitter politikerne

Linda Nielsen (SF) og Preben Lund (S) ville have udvalget med på at iværksætte initiativer på fire områder. For det første skulle det stigende antal demente borgere diskuteres i social- og sundhedsudvalget. De ville også have lavet en opgørelse over personale-normeringer på demensområdet, og de ville have regler for overvågning af personale drøftet og bekendtgjort i MED-systemet og MED-hovedudvalget. Som det fjerde punkt ville de to politikere også have økonomiudvalget til at drøfte, om sagen skal have konsekvenser for Sorø Kommunes politik for mødet med borgeren.