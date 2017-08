Se billedserie André Christensen ejer firmaet Lysgris.dk, og derfor har han alt udstyret til en rigtig discofest. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Så er der disko og slush ice

Sorø - 08. august 2017

André Christensen og hans kæreste Kitt Larsen nøjes ikke med at snakke om, at der bør være nogle flere sjove fester for børn og unge i Sorø Kommune. De gør faktisk noget ved det.

Den første fest for børn 3.- 6. klasse er der allerede sat en dato på.

Det bliver fredag den 6. oktober klokken 19 til 22, og stedet er V7 Fitness i Vedelsgade. Fitnesscentret bliver i aftenens anledning lavet om til en diskofest i tre etager.

Men parret har endnu flere planer:

Bliver festen en succes, håber de, at den kan holdes fest hver anden måned. Og også gerne en fest for dem i 7.-9. klasse.

Helst et andet sted end i fitnesscentret, selv om de er meget taknemmelige over, at indehaveren af V7 Fitness har sagt ja til at lægge lokaler til den første fest.

André Christensen er indehaver af firmaet Lysgris.dk på Ringstedvej. Firmaet leverer lyd og lys til private fester, men til daglig arbejder han som fængselsbetjent. Lysgris.dk er altså hans hobbyvirksomhed, men han regner bestemt ikke med at skulle tjene penge på disco-festerne. Foreløbig har han investeret en masse tid og lagt nogle penge ud for at få initiativet med disko-festerne i gang.

- Jeg gør det, fordi jeg synes, der mangler tilbud til børn og unge i Sorø, hvis de vil danse og have det sjovt sammen. Så må man jo tage et initiativ, siger André Christensen.

At alle parrets planer bliver til virkelighed afhænger dog af, om der er frivillige forældre, der vil give en hånd med. Foreløbig har syv forælder givet tilsagn om at hjælpe til ved den første fest i oktober, men der er brug for flere, som melder sig.

Hvis man vil være frivillig til festen, skal man sende en mail til info@fredagsdisko.dk

Man kan finde flere informationer om initiativet på www.fredagsdisko.dk og på Facebook.

