SSP-chef: - Der er ikke brug for Sons of Odin

Sorø - 02. marts 2017 kl. 10:19 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leder af Sorø Kommunes SSP (samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi) Mogens Schwensen mener absolut ikke, at der er brug for private borgerværn i en by som Dianalund. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Her er overhovedet ikke utrygt. Tværtimod har kriminaliteten været faldende. Her var meget værre for 10 år siden. Alt det med utryghed, er noget, der bliver italesat så meget, at folk begynder at tro på det eller kommer i tvivl. Og det er ikke mindst på facebook, at det sker, siger Mogens Schwensen, der selv er født og opvokset og har boet det meste af sit snart 60-årige liv i Dianalund.

Han finder det derfor stærkt unødvendigt, at vagtværns-gruppen Sons of Odin nu har meldt sin ankomst i byen, og han stiller også spørgsmålstegn ved deres ærinde:

- De hedder Sons of Odin, så selvfølgelig er de en del af norske Sons of Odin. Hvorfor ellers ikke bare bruge et andet navn? Og hvorfor vælge en lørdag sen aften til at holde sit første hvervemøde?, spørger Mogens Schwensen.

Den norske moderafdeling af Sons of Odin er i hjemlandet kendt for at være stærkt drevet af antipati overfor flygtninge og indvandrere. Sons of Odin er udsprunget af den endnu mere højreekstreme gruppe Soldiers of Odin i Finland.

Mogens Schwensen er da heller ikke i tvivl om, at det er Dianlunds to asylcentre, der har gjort det interessant for vagtværnet at finde til byen.

- Der går jo så meget snak om, at al kriminaliteten skyldes dem, der bor på asylcentrene, men det passer ikke. Det er bl.a. vores egne unge, der gør det. Der er intet, der indikerer, at det er beboerne på asylcentrene, siger Mogens Schwensen.

Men hvis Sons of Odins endelig vil gå rundt i Dianalunds gader om aftenen og natten, skal de da have lov til at det, bare de opfører sig pænt, mener Mogens Schwensen:

- Og så foretrækker jeg faktisk, at de har en eller anden uniform eller logo-trøje på, så man kan se, hvem de er. De vagt- eller borgerværn, der bare går rundt i almindelige hættetrøjer med hætten trukket halvt ned over hovedet, bryder jeg mig ikke om, siger Mogens Schwensen.

Men allerhelst var han helt fri for, at folk udefra føler sig kaldet til at tage til Dianalund for at passe på byen:

- Hvis jeg havde en teenage-datter, skulle det altså ikke være nogle fremmede, der skulle passe på hende. Det skulle jeg nok selv, eller nogle jeg kender, sørge for.

