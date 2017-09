Niels Jensen fortæller, at SGF til forvaltningen har sendt et løsningsforslag på problemerne med timefordelingen, men foreningen har ikke modtaget en kvittering for modtagelse. Foto: Bjarne Stenbæk

SGF: Vi skal kunne stole på kommunale aftaler

Sorø - 01. september 2017

Sorø Gymnastik Forening er ikke tilfreds med, at halfordelingen ikke er løst. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Når vi sidder 12 personer omkring et bord: To fra forvaltningen, formand og næstformand fra kultur- og fritidsudvalget, en uvildig konsulent og syv fra klubberne - så skal vi kunne stole på de aftaler, der bliver indgået.

Det siger formanden for Sorø Gymnastikforening, Niels Jensen. SGFs bestyrelse havde ellers aftalt, at foreningen ikke ville deltage i den offentlige debat omkring halfordelingen i Sorø Kommune, men nu løber bægeret alligevel over.

SGF retter sin kritik mod forvaltningen og de ansvarshavende politikere, som foreningen troede skulle være med til at få halfordelingen 2017-18 på plads.

Dagen efter mødet 3. august modtog foreningerne nemlig en mail fra Sorø Kommune om, at nu var halfordelingen endeligt på plads. Det havde kultur- og fritidsudvalget i øvrigt bemyndiget formand Jørgen Larsen (V) og næstformand Rikke Bach Nielsen (S) til at sørge for. Men dels blev andre timer ført tilbage, og dels er sagen nu mundet ud i, at der er skabt usikkerhed om, hvorvidt Sorø Gymnastik Forening står til at miste en halv time af torsdagstræningen - i hvert fald i 10 uger. Det vil foreningen ikke acceptere.

- Det kan lyde af lidt, men det er ikke bare princippet, der her er på spil. Det er aftalebrud, og vi har jo givet både trænere, gymnaster og forældre besked om træningstiderne i tillid til, at vi havde indgået en aftale, siger Niels Jensen, der også undrer sig over, at der ikke blev taget referat af mødet.

- Vi træner to hold sammen og kan ikke undvære den halve time. Det ene af holdene må oven i købet i forvejen varme op i et mødelokale. SOR IF har fået en mail fra Johan Otte på forvaltningen. Her står det, at SOR IF skal have den halve time - men går du ind på det kommunale bookingsystem, er det SGF, der har tiden, og vi holder os til den aftale, vi har indgået med Sorø Kommune.

I forvejen har SGF i forhold til sæsonen 2016-17 mistet seks træningstimer i den kommende sæson.

Niels Jensen fortæller videre, at Sorø Gymnastik Forening hele vejen igennem har undret sig over, at kommunens forvaltning har gjort halfordelingen til at spørgsmål mellem SGF og SOR IF, ligesom ingen andre foreninger har været indkaldt til de møder, der har været holdt.

- Det er nu anden sæson, der går for sig på den måde, og det er utilfredsstillende. Der er ikke en konflikt imellem SGF og SOR IF siger Niels Jensen, der også hæfter sig ved, at det af artikler i dagspressen fremgår, at stort set alle foreninger er utilfredse med måden, det er håndteret på.

- Vi oplever, at der ikke er den nødvendige kompetence eller de nødvendige resurser på rådhuset.

- Naturligt er der en interesse-konflikt mellem forskellige foreninger, der bruger de samme halfaciliteter, siger Niels Jensen.

- Det må være kommunens fornemste opgave at være med til at løse de udfordringer, der er mellem foreningerne, fremfor at fremprovokere en konflikt ved at efterlade to foreninger med problemer.

SGF peger også på, at der ikke er nogen klare retningslinjer for halfordelingen i Sorø Kommune.

- Selv om der står, at konkurrencehold skal træne på konkurrencelignende vilkår, kan det ikke lade sig gøre i Sorø Kommune.

- Når man i forvejen i Sorø Hallerne har en situation, hvor man forsøger at få halvanden liter cola til at være i en en-liters flaske, kan det også undre, at foreninger, der har holdt til på andre lokationer, pludselig får endda ganske mange timer i Sorø Hallerne. Det hænger ikke sammen, siger Niels Jensen.

- Situationen skulle have været afklaret allerede i foråret. Det her er utilfredsstillende for foreningerne, og måden, Sorø Kommune har grebet det an på, medvirker kun til at skabe spålid imellem foreningerne, siger Niels Jensen.

- Vi kommer som frivillige idrætsledere overfor en kommune med professionelle medarbejdere, så har vi naturligvis også en forventning om, at kommunen leverer et professionelt stykke arbejde.