SGF: Sorø Kommune bør ansætte en idrætskonsulent

Sorø - 01. september 2017 kl. 09:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ønsket om ansættelsen af en idrætskonsulent samt ønsket om at få taget lørdag med som almindelig træningsdag er to af de måder, formanden for Sorø Gymnastik Forening, Niels Jensen, peger på som løsning på de problemer omkring halfordelingen, der har været i Sorø i det seneste par år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Som klubber har vi behov for, at der i forvaltningen er mindst en person, der både har uddannelse i offentlig forvaltning og i idræt. Den kombination findes på flere universiteter, fortsætter han.

- Konsulenten skal have sin daglige gang i foreningsverdenen, så vedkommende ved, hvad der sker i foreningerne og hvilke behov, foreningerne har.

Andre kommuner har eksempelvis den ordning, at der et par gange om året er uanmeldt kontrol. Hvis ikke en forening benytter sin træningstid og ikke har en god forklaring på det, får foreningen først en advarsel. I gentagelsestilfælde mister foreningen tiden. I Sorø Kommune er der ingen kontrol.

- Lørdagen bør også regnes med som almindelig træningsdag, siger Niels Jensen.

- De foreninger, der dyrker konkurrenceidræt, skal tage del i lørdagstræningen i forhold til, hvor mange konkurrencehold foreningen har. Kampe kan sagtens rykkes til søndag. Det er kun et spørgsmål om koordinering mellem klubberne og forbundene. Lørdagstræning fra for eksempel klokken 10.00-15.00 i de fire Sorø-haller vil give 20 timer mere - plus fem timer i gymnastiksalen.

Niels Jensen foreslår derudover, at arrangementer, der ikke har behov for tilskuerkapaciteten i Sorøs hal A, skal flyttes til andre haller, ligesom kommunen skal føre tilsyn med, at alle haller også bruges til et weekend-arrangement, hvis arrangøren har booket alle haller.

- Jeg ved ikke, om det er korrekt, men jeg har hørt om flere tilfælde, hvor hele halkomplekset i Sorø har været booket af en arrangør, der slet ikke skulle bruge så meget plads, siger Niels Jensen.

- Og så kunne vi altså i stedet have trænet.

Niels Jensen ærgrer sig i øvrigt over, at Sorø Kommune har problemer med eliteidrætten, når der er tale om idrætsgrene, der skal benytte hal.

- Det går jo fint nok, når kommunen kan give klubber egne faciliteter som for eksempel roning, kajak, bordtennis og bueskydning, siger han.