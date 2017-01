Endnu en rundkørsel bliver bygget på Elmebjergvej. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Rundkørsel er politisk vedtaget

Sorø - 13. januar 2017

En ny rundkørsel skal ligge, hvor Kalundborgvej og Elmebjergvej mødes. Den skal sikre afviklingen af trafikken fra Kalundborgvej og Elmebjergvej, som især er slem i morgen- og eftermiddagstrafikken. Men samtidig skal den understøtte udviklingen af erhvervslivet i området. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, som netop enstemmigt har vedtaget anlæggelsen af rundkørslen, Jens Nygaard (V), glæder sig over, at det nu langt om længe er lykkes, at få projektet sat på skinner.

- Det er et rigtigt knudepunkt, som vi får løst derude, forklarer han.

Staten betaler 50 procent, da de ejer en del af vejen. Sorø Kommune betaler de sidste 50 procent, da kommunen ejer resten. Det er Trafikministeriet, som har nogle puljer, som Sorø Kommune nu har fået del i.

- Derfor skynder vi os nu at komme i mål med det, siger Jens Nygaard - han understreger vigtigheden for erhvervslivet.

- Alle er enige i at føre det her i gennem. Og det er noget, vi har arbejdet meget hurtigt for at få ført det i gennem efter vi kom med i puljen, så vi kan fortsætte den positive erhvervsudvikling i området. Erhvervet og virksomhederne udvikler sig virkeligt derude, siger Jens Nygaard.

For at få plads til rundkørslen, har det været nødvendigt at dispensere fra lokalplanen i området. Det betyder, at en del af plantebæltet mellem Centervej og Elmbebjergvej skal fjernes - hvilket nok ikke bliver det store problem, da det allerede er jævnet med jorden.

Samtidig har Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med dispensationen fra lokalplanen også giver mulighed for at etablere en vendeplads på Centervej, som vil tage yderligere plads fra plantebæltet.

Jens Nygaard fortæller, at der har været 220 høringssvar i forbindelse med sagen, men ingen klager.

Den foreløbige plan for anlægsarbejdet begynder i marts og forventes gjort færdig i oktober. Når det er sket, ligger den femte rundkørsel på stribe på Nordmarksvej/Elmebjergvej.