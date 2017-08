Robotter skal styre ældres medicin

Målet er at indhente konkrete erfaringer med den nye teknologi - både ud fra et borgerperspektiv og et kommuneperspektiv.

- Vi hører fra borgerne, at de er glade for robotten. Den er let at bruge, og borgerne oplever den som en hjælp i hverdagen. Borgerne oplever større tryghed i forhold til, at de nu får taget deres medicin korrekt. Robotten giver simpelthen borgeren besked om, at nu er det tid til at tage medicinen. Den gør medicinen klar i den korrekte dosis, og hvis medicinen ikke bliver taget, sender den en besked til hjemmeplejen, så vi kan følge op i forhold til borgeren.