Ringsted-borgmester fik klø i Sorøs byråd

Sorø - 04. juli 2017

Der er Sorø-forundring over Henrik Hvidestens udtalelser omkring en fælles udbuds- og indkøbspolitik. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Først gav Ringsted-borgmester Henrik Hvidesten Sorøs byråd en ordentlig omgang høvl i dagspressen, men onsdag aften på byrådsmødet i Sorø slog de soranske politikere i den grad tilbage.

»Det er utidig indblanding, og jeg har ikke oplevet noget lignende i min tid som borgmester«, lød Hvidestens kommentar til et umiddelbart relativt harmløst forslag fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF i Sorø. Forslaget gik blot ud på at forhøre sig i Ringsted Kommune, om nabokommunen ville være med til at udvikle indkøbs- og udbudssamarbejdet med det formål, at arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler bliver gældende i fælles udbud og indkøb, samt at oprette en fælles og styrket kontrolindsats for de to kommuner.

I Sorø Kommune ønskede de tre partier at præcisere, at formålet med politikken var at modvirke social dumping, at tærskelværdien for arbejdsklausuler ændres fra fem millioner kroner til halvanden million kroner, og at uddannelsesklausuler skal gælde alle brancher. Formå¨let har aldrig været at blande sig i den politik, der føres i Ringsted.

Ringsted byråds reaktion var da også betydeligt mere afdæmpet og meget mere afbalanceret end borgmesterens. Nabo-byrådet konstaterer blot, at Sorøs ønske ikke imødekommes, og at en eventuel udvidelse af indkøbssamarbejdet afventer evalueringen af den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik, herunder kontrollen med CSR.

- Vi undrer os over Ringsteds borgmesters reaktion i pressen, sagde Michael Pihl (DF).

- At det skulle være utidig indblanding, står vi helt uforstående overfor. Vi håber fortsat, at vi kan udvikle vort samarbejde, når politikerne i Ringsted er klar til at tage det ansvar.

Han konstaterede også, at det er i orden, at varekøb nu ikke er omfattet af de lokale klausuler, ligesom han konstaterede, at Henrik Hvidestens forestilling om, at Ringsted ved en udvidelse af samarbejdet skulle ansætte yderligere fire medarbejdere ikke har nogen baggrund i det forslag, Sorø har stillet.

- Det er fuldstændig overdrevet. En kommune af Ringsteds størrelse kan klare sig med én medarbejder på det her område, sagde Michael Pihl.

Også socialdemokraten Preben Lund undrede sig over, hvor Ringsted-borgmesteren fik fire ekstra ansatte fra.

- Der er vist behov for at foretage en gennemgang af, hvad der er behov for at føre en særlig kontrol med, sagde han.

- Vort forslag er blot et udtryk for, at vi ønsker en fair konkurrence, og at vi ønsker at sikre, at der betales en overenskomstmæssig løn - altså at vi følger den danske model, sagde han og pegede på, at kommunerne også skal sikre, at der uddannes arbejdskraft til fremtiden.

Preben Lund foreslog i øvrigt, at Sorø Kommune henvender sig til Ringsted med sine ønsker igen, når valget i november er overstået.

Konservative Bo Christensen gav tilsagn om, at hans parti stemte for med de justeringer, der er foretaget. Altså, at man ikke sætter kontrol ind der, hvor der allerede har været en anden kontrol - eksempelvis statslig og at varekøb ikke omfattes af kontrollen..

- Vi vil heller ikke acceptere social dumping, og vi synes også, det er fint, at der er uddannelsesklausuler, sagde han.

Michael Pihl (DF) og Anne Madsen (S) spekulerede på, om Sorøs forslag har været præcist nok i forhold til Ringsted.

- Vores indstilling var klar nok - men det er snarere måden, den blev leveret videre på, der ikke var klar nok, sagde SFs Linda Nielsen med adresse til borgmester Gert Jørgensen, der dog ikke svarede på den »drillepind«, men nøjedes med at konstatere, at der er sket en bevægelse , siden S, DF og SF fremsatte forslaget for første gang, og at det nu ikke længere er så stramt

Alle partier i byrådet godkendte forslaget til ny indkøbs- og udbudspolitik for Sorø Kommune.