René de la Cruz har tre års opsigelse - også ved et salg. Foto: Bjarne Stenbæk

René de la Cruz: Tre års opsigelse

Sorø - 16. januar 2017 kl. 15:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har allerede haft flere henvendelser om køb af Hotel Postgaarden, efter at avisen skrev om det i sidste uge, så jeg ærgrer mig over, at Tommy Dam ikke oplyste, at jeg altså har tre års opsigelse - også ved et salg af Hotel Postgaarden.

Det siger René de la Cruz, der er forpagter og direktør på hotel og restaurant til DAGBLADET og Sjællandske.

René de la Cruz er ikke glad for de meldinger, der kom ud i forbindelse med offentliggørelsen af, at Hotel Postgaarden er til salg, og han har tænkt sig at blive på Postgaarden.

- Hotel Postgaarden har sådan set været til salg i et halvt år, så det er der i sig selv ikke noget nyt i, fortsætter han.

- Men når man går ud med sådan en melding, skaber man utryghed, og det er meget beklageligt, for det går ud over forretningen. Jeg har allerede modtaget en aflysning af et selskab.

- Jeg har planer om at etablere endnu en betydelig forretning i den gamle Mimmerlund - en forretning, som vil have et spændende og markant detailudsalg af lokale fødevarer samt et meget stort udvalg af special produkter med oste, charcuterie og øl som hovedområde, fortsætter René de la Cruz.

- Det kombineret med et cafémiljø er noget, har jeg arbejdet intenst på gennem flere måneder. Idéen er ved at tage rigtig god form, både hvad angår forretningen og driften af den. Om de seneste artikler vil komme til at have betydning for, om det nu overhovedet er noget, jeg tør begynde på, må jeg lige se nærmere på det næste uger, for det skal absolut ikke være en hemmelighed, at jeg selv må sætte tingene i perspektiv i forhold til den situation, jeg er sat i som forpagter af hele ejendommen.