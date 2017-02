Der er en selvhjælpsgruppe for borgere med angstlidelse og en for borgere med depression. Foto: Ryan Melaugh/Flickr

Psykisk sårbare har behov for fælles forum

Sorø - 05. februar 2017 kl. 09:12 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange sindslidende føler, at de står helt alene med deres sygdom i dagligdagen. Derfor er der et behov for et sted at mødes - både i cyberspace og i den virkelige verden.

Det er baggrunden for, at Iben Røstbjærg Kullberg fra Munke Bjergby ved Sorø har taget initiativ til selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare i Sorø Kommune.

- Selvhjælpsgrupperne er gode, for man opdager, at man ikke er alene om at have det svært. Og her kan man finde støtte og dele sine problematikker og erfaringer med ligesindede, siger Iben Røstbjærg Kullberg.

Hun har oprettet Facebook-gruppen »Psykisk sårbare i Sorø Kommune«.

Hun har også etableret to fysiske selvhjælpsgrupper. Iben Røstbjærg Kullberg pointerer, at selvhjælpsgrupperne ikke er behandling, men organiseres af frivillige fra organisationen SIND Ringsted-Sorø.

De to fysiske selvhjælpsgrupper er for personer med en angstlidelse eller depression. Men Iben Røstbjærg Kullberg håber, at hun på sigt kan etablere flere fysiske selvhjælpsgrupper op for personer med andre lidelser.

Fordi hun på egen krop og sind kender til det at have en psykisk lidelse og sårbarhed er hun ikke i tvivl om, at medlemmerne har glæde af netværkene.

- Det at have en eller flere psykiske lidelser kan gøre den almindelige dagligdag svær. Andre mennesker ikke kan se på én, at man er syg, for det er en usynlig sygdom, siger hun til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.