Psykiatrihospitalet er solgt

Sorø - 14. juni 2017 kl. 06:05 Af Lene Berthelsen

Der er nu fundet en køber til det tidligere psykiatrihospital på Dr. Sells Vej 35.

Køberen er det københavnske firma Herbo Administration, der i forvejen ejer ejendommen Kolonivej 15 i Dianalund.

Indtil videre kommer der ikke til at ske de store ændringer med den 7400 kvm. store ejendom, der ligger på en 90.000 kvm. stor parklignende grund.

Udlændinge styrelsen har nemlig lejekontrakt på stedet året ud.

Direktør for Herbo Administration, Anders Herbo - der privat bor i Bromme ved Sorø - siger til Dagbladet og Sjællandske, at han ikke har travlt:

- Vi skal først i dialog med Udlændingestyrelsen for at finde ud af, hvad de vil. Det er at vise respekt for nuværende lejer, og skulle styrelsen være interesseret i at forlænge lejemålet, er vi ikke afvisende, siger Anders Herbo.

Hvad der skal ske på længere sigt, er ikke fastlagt i detaljer, men lejeboliger er en oplagt mulighed for Herbo Administration:

- Enten almindelige lejeboliger eller ældreboliger. Det er vores indtryk, at der er behov for begge dele. Vores ejendom på Kolonivej er fuldt udlejet. Også derfor at vi havde mod på denne ejendom, der stod til en fornuftig pris, siger Anders Herbo.

Bygningskomplekset blev sidste år solgt af Region Sjælland til det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme, der formidler og sælger ejendomme for staten og regionerne.

Freja Ejendomme satte psykiatrihospitalet til salg i februar for otte mio. kr. og er altså lykkedes med at sælge det på en for så stor ejendom relativt kort tid.