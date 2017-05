Projekt uden deltagere koster knap ½ million

Det kniber med at finde frivillige erhvervs-mentorer i Sorø, som skal hjælpe flygtninge med at få et job. Virksomheden Jobs Partner står for projektet, som har et samlet budget på 457.000 kroner og også foregår i Ringsted. Billedet her er fra et andet mentorprojekt i Holbæk. Foto: Per Christensen

