Privat firma vil bygge friplejehjem i Sorø

Sorø - 09. august 2017 kl. 17:17 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune er blevet kontaktet af investorer, som blandt andet ønsker at bygge friplejeboliger ved Haverup. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det private firma Attendo har planer med et stykke jord, der ligger på Katrinelystvej 13 A og 13 B. Firmaet ønsker at drive et friplejehjem.

Det er virksomheden Projektus Aps, som har købt et byudviklingsareal nord for Slagelsevej. Firmaet ønsker at opføre et friplejehjem i tre etager i områdets østlige del, og ansøger ønsker også forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse i resten af områdets nordlige del.

Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til det byggetekniske i sagen, men også politikerne i social- og sundhedsudvalget er involveret i sagen.

Så meget at sagen om det eventuelt første friplejehjem i Sorø Kommune nu ender på byrådets dagsorden senere i august.

Det skyldes, at Socialdemokratiets Annette Raaschou Van Der Star fra social- og sundhedsudvalget ønsker stillingtagen til et friplejehjem diskuteret i det samlede byråd.

Hun er kritisk over for ideen om et friplejehjem - omend hun erkender, at firmaet kan bygge, såfremt de overholder de lokalplanmæssige forhold i området.

- Men debatten er ikke ligegyldig af den grund. Socialdemokraterne ønsker en overordnet plan for ældreplejen i Sorø Kommune. Der er også nogle problemstillinger i forhold til friplejehjem. Blandt andet om det får negative økonomiske konsekvenser for vores kommunale plejeboligtilbud. Det ved vi ikke endnu, og det vil vi gerne vide, før vi tager stilling, mener Annette Raaschou Van Der Star.

Den holdning står formanden for udvalget, Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti, helt uforstående over for.

- Der er ikke tale om at sige ja eller nej til friplejeboliger. Der er tale om at sige ja til, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge sagen, siger Lars Schmidt, der selv er positiv over for ideen om friplejeboliger i Sorø.

Og han mener, at Sorø Kommune lige så godt kan være en positiv samarbejdspartner med Attendo, der skal stå for driften. Så opnår kommunen nemlig mest indflydelse og kan bidrage med egne erfaringer, mener udvalgsformanden.

- Jeg synes, at friplejehjem i Sorø er en rigtig spændende mulighed. Tendensen i samfundet er, at mange ældre gerne vil forsøde deres tilværelse med tilkøb af flere ydelser, som man kan på et friplejehjem. Den mulighed skal vi også have i Sorø. Og behovet for plejeboliger er stigende. Hvis ikke de private bygger, skal Sorø Kommune måske selv ud at bygge en dag, argumenterer Lars Schmidt.