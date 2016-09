Prins Henrik besøgte Røde Kors Børnehaven i sin egenskab af at være protektor for Dansk Røde Kors. Ved samme lejlighed blev det til et par kirkebesøg - og en bulet alterkalk. Foto: Bjørn Armbjørn

Prins Henrik bulede alterkalken

En bule kan fortælle en historie og minde os om, at alting ikke behøver at være så perfekt.

Det er en af årsagerne til, at menighedsrådet ved Bjernede Kirke aldrig har taget skridt til at udbedre den bule, der blev lavet i kirkens fine, gamle og skrøbelige alterkalk.

Bulen var dog ikke værre, end at menighedsrådet mente, at den nok kunne rettes ud igen hos en guldsmed. Men hurtigt kom menighedsrådet frem til, at bulen skulle have lov til at blive: