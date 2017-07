Se billedserie Nicolas Højfeldt og Lotte Lykkegaard Laursen sidder i det, der lige nu er et depot på Rådhusvej. De drømmer om, at det kan blive et mødested med eget køkken. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Porten er bred så alle kan komme ind

Sorø - 03. juli 2017

Aktivt medborgerskab og fælles, lokal identitet er nogle af nøgleordene i den nye forening Mætværk. Men det begynder med god mad i selskab med hyggelige mennesker. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Nicolas Højfeldt flyttede til Sorø for tre år siden med sin familie. Han er gift og har tre børn. Til daglig arbejder han på jobcentret i Slagelse, og venner og bekendte er han heldig at have mange af. Med andre ord: Han keder sig ikke.

Alligevel synes han, at der mangler noget, og det »noget« kalder han fællesskab. Et lokalt fællesskab hvor borgere i alle aldre og med mange forskellige baggrunde mødes og inspirerer hinanden.

Sådan begyndte hans interesse for den forening, der er helt nystiftet i Sorø, og som hedder Mætværk.

Nicolas Højfeldt er blevet valgt som næstformand i foreningen, der blandt andet med stor succes arrangerer fællesspisninger på Rådhusvej 17, men som på lang sigt vil være meget mere end samvær omkring mad.

- Det har enorm betydning for menneskers trivsel, at vi føler os som en del af et fællesskab. Det ved jeg blandt andet fra mit arbejde på jobcentret, siger Nicolas Højfeldt.

Formanden for Mætværk hedder Lotte Lykkegaard Laursen.

Hun er også gift og mor til tre. Til daglig arbejder hun som chefkonsulent på professionshøjskolen UCSJ.

- Jeg drømmer om, at foreningen Mætværk bliver en fællesskabende platform for alle borgere i Sorø Kommune. Vi skal ikke overtage de andre foreningers arbejde men være et mødested, hvor mennesker tager initiativ til nye ting, inspirerer hinanden og kommer hinanden ved, siger Lotte Lykkegaard Laursen og understreger, at »tærsklen skal være så lav og porten så bred, at alle kan komme ind«.

- Os, der har ressourcerne, må gå forrest i det arbejde, og det er det, vi gør nu, siger hun.

Der er intet politisk motiv i foreningens arbejde. Det handler alene om at styrke fællesskabet.

På foreningens hjemmeside står der, at »vi vil styrke den lokale stolthed og vores fælles identitet, forbinde mennesker på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i«.

Nicolas Højfeldt synes, det er lidt ensidigt og kedeligt, at vi for det meste bruger vores tid sammen med mennesker, der ligner os selv.

- Det er da helt bevidst, at jeg har rodet mine børn ind i det her og taget hele familien med til fællesspisningerne. Jeg vil gerne videregive til mine børn, at det er berigende at snakke med mange forskellige mennesker, og at vi kan bruge og hjælpe hinanden med alt muligt i det daglige.

»Fællesskabets hus«, som man kan kalde Mætværks vision, er netop nu i en forhandlingsproces med Sorø Kommune omkring lokaler.

Foreløbig drømmer Mætværks bestyrelse om en gammel depotbygning på Rådhusvej 17. Lige nu står der møbler, byggematerialer, cykler og værktøj og en trailer i lokalerne lige over for lægehuset.

Kan det mon forvandles til et mødested for frivillige/borgere, der ønsker sig at dyrke og styrke det lokale fællesskab?

Det mener både Lotte Lykkegaard Laursen og Nicolas Højfeldt.

- Hvis det går igennem med kommunen, vil vi søge fondspenge til at gøre det i stand. Vi ser mange muligheder her, og det ligger super centralt ved busterminalen, siger de to fra bestyrelsen.