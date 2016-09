Nu får du adgang til Bogcafeen i flere timer om ugen. Her er det Annie Pedersen og Jytte Bennike, der viser frem. Privatfoto Foto: Picasa

Populært kulturhus forlænger åbningstiden fra 1. oktober

Sorø - 16. september 2016 kl. 14:50

Stenlille Kulturhus er blevet så populært et sted. at man nu har besluttet at udvide den offentlige åbningstid, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Flere frivillige har fundet vej til Stenlille Kulturhus, og derfor bliver den offentlig åbningstid forlænget pr. 1. oktober.

- Kulturhuset i Stenlille skal være borgernes hus, så det har hele tiden været målet at finde nok frivillige til at holde huset offentligt åbent mest muligt, oplyser formand Preben Lemann.

Ud over at arkivet, bogcafeen og kunstudstillingen holder åbent hver tirsdag kl. 15-17, har de to sidstnævnte også åbent lørdage kl. 10-12. Og fra 6. oktober er der også åbent hver torsdag kl. 15-17.

Lørdag 1. oktober er der åbent hus kl. 10-12 for alle, der vil besøge huset.

Der er dog ikke stille i huset udenfor den offentlige adgang. De 34 medlemsforeningerne bruger det til blandt andet generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og interne aktiviteter.

Som noget nyt har huset også fået en kreativ medarbejder tilknyttet bogcaféen. Det er Grethe Vesti, som vil arbejde med teposer, papirfoldning om tirsdagen fra 4. oktober. Du er også velkommen til at lave helt anderledes ting, der kan foregå samtidig med, at bogcafeen har åbent.

Der også blevet opsat en hjertestarter ved hovedindgangen i et varmeskab. Den er tilgængelig 24 timer i døgnet. Tirsdag den 18. oktober kl. 17 kan du komme i huset for at høre om brugen af hjertestarteren. På grund af begrænset plads, skal du tilmelde dig til Preben Lemann, på mail: lemann.grafisk@gmail.com.

Kulturbanden i huset er de frivillige, der giver en hånd med både i bogcafé og kunstgruppen, men også med edb-udstyr, blomster både ude og inde, vedligeholdelse af stole og borde samt køkken og udenomsareal, arrangement af foreningsdag og PR-arbejde. Kontakt formanden hvis du vil være med.