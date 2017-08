Politikere vil ikke sætte nye mål for beskæftigelsen

- Nogle gange handler det om, at hvis det skal lykkes, så skal vi igennem det lange, seje træk. Hvis vi skifter kurs nu, så giver det ikke mening at evaluere, fordi det vil være for kort en horisont. Det skal have noget tid, siger Anne Madsen.

- Vi vil gerne have et samarbejde, der gør, at de udvikler sig, og at andre virksomheder placerer sig her. For det udvikler Sorø. Men det er et issue for dem at få kvalificeret arbejdskraft. På nogle områder er det decideret svært at rekruttere, og det skal vi selvfølgelig have øje for, siger Anne Madsen.