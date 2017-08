Se billedserie En borgergruppe vil have begrænset trafikmængden på Holbækvej, Kirkevej og Apotekervej i Sorø. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Politikere er villige til at kigge på trafikmiljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere er villige til at kigge på trafikmiljø

Sorø - 24. august 2017 kl. 19:18 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe af borgere på Holbækvej, Kirkevej og Apotekervej i Sorø arbejder for at ændre på trafikmiljøet i deres kvarter.

Borgergruppen vil blandt andet have sænket hastigheden og have lavet chikaner i området for at begrænse mængden af trafik. Borgerne skal dog væbne sig med en smule tålmodighed, før de får svar på, om der så bliver ændret på trafikmiljøet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For selvom en rapport fra COWI opstiller en række forslag til, hvordan det kan gøres, så har et enigt byråd netop besluttet at udskyde sagen.

De enkelte forslag fra rapporten og prisen for arbejdet vil blive en del af byrådets budgetforhandlinger for 2018. Processen med at forhandle budgettet på plads går i gang nu på fredag.

- Vi har en udfordring derude, og derfor har vi de her tryghedsskabende forslag til trafikken. Men vi indstiller, at det bliver en del af budgetforhandlingerne, for det er ikke et direkte trafik-problem, men snarere tryghedsskabende, sagde Jens Nygaard fra Venstre.

Per Hovmand (K) bakkede også op om, at der skal gøres noget i kvarteret.

- Jeg tror, vi kan ændre nogle ting med meget få ændringer. Jeg er glad for, at det også sendes i høring i Pedersborg Lokalråd, så borgerne kan få et besyv med, sagde han.

Da sagen blev behandlet i økonomiudvalget inden byrådsmødet, blev det tilføjet, at sagen sendes til høring i Pedersborg Lokalråd.

Det glæder Preben Lund fra Socialdemokratiet.

- Når vi sætter ting i gang, er det vigtigt, at det har et offentligt tilsnit. Derfor er det også vigtigt, at det nu bliver sendt tilbage til lokalrådet, sagde han.

Linda Nielsen (SF) bemærkede, at sagen ifølge hende også skal ses i et større perspektiv.

- Jeg synes, det er vores opgave som politikere at hæve det op på et højere niveau. Derfor bad jeg om at få det i høring i Pedersborg Lokalråd, sagde Linda Nielsen.

I budgetforhandlingerne vil politikerne tage stilling til, om der er råd til at gennemføre nogle trafikale tiltag i området, og hvilke det så skal være.