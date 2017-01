Politikere: Større afstand har givet flere muligheder

- Omvendt skal vi også være på vagt for at sikre servicen til borgerne. Blandt andet er der land- og by-problematikken. Vi skal sikre, at landområderne også tilgodeses, og at der er god kollektiv trafik og flex-trafik. Vi har udfordringer inden for ældreplejen, hvor det eksempelvis kniber med tiden, og vi har udfordringer, når det handler om specialtilbud i skolen. Her skal vi efter sammenlægningen kæmpe hårdere end tidligere for at opretholde et acceptabelt serviceniveau, så bare at gøre kommunen større, er ikke løsningen på alt.