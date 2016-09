Politiet noterede 19 i Sorø

To blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon, fem for at køre uden sikkerhedssele, tre for manglende registrering, tre knallertkørere sigtet for ikke at have den lovpligtige ansvarsforsikring i orden, en blev sigtet for at køre uden styrthjelm, en blev sigtet for at køre knallert uden knallertkørekort, to blev sigtet for at køre for hurtigt og to blev afsløret på ulovlige knallerter.