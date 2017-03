Kriminaliteten i Dianalund er faldende og på niveau med resten af landet. Derfor er der ikke brug for private grupper til at holde styr på kriminaliteten, mener politiet. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Intet behov for private patruljer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Intet behov for private patruljer

Sorø - 01. marts 2017 kl. 10:56 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er intet, der tyder på, at Dianalund skulle være særligt plaget af kriminalitet. Faktisk er kriminaliteten i byen faldende, ligesom det er tilfældet i resten af Danmark. Det fortæller Allan Holm, vicepolitiinspektør i Slagelse til DAGBLADET og Sjællandske.

Læs også: Sons of Odin deler Dianalund

- Der er ikke mere kriminalitet i Dianalund end i tilsvarende byer. Ligesom i resten af landet ser vi en faldende kriminalitets-tendens i byen, siger Allan Holm.

Derfor mener politiet heller ikke, at der behov for, at privatpersoner opretter borgerværn eller andre former for grupper, som patruljerer i byen.

- Det er vores klare opfattelse, at der ikke er behov for det, siger Allan Holm.

I lørdags meddelte organisationen »Sons of Odin« ellers ud, at de er i gang med at etablere sig i byen og vil »gå ture« i byen for at skabe tryghed og nedbringe kriminalitet i byen. Men det er der altså ikke noget behov for, lyder politiets vurdering.

I følge Allan Holm er politiet egentlig positive overfor tiltag, der skal skabe tryghed, men han advarer samtidig mod selvtægt.

- Vi er som udgangspunkt glade for folk, der vil skabe tryghed. Men vi vil advare mod, at man skaber situationer, hvor man ender med at ty til selvtægt, siger vicepolitiinspektøren til DAGBLADET og Sjællandske.

Politiopgaver bør man i stedet overlade til politiet, understreger Allan Holm.

- Selvom man har ret til at foretage civile anholdelser, så henstiller vi meget til, at man ikke begiver sig ud i konfronterende situationer, man ikke er uddannet og trænet i. Overlad det i stedet til politiet, som er uddannede, opfordrer han.

Allan Holm opfordrer samtidig lokale borgere til at kontakte politiet, hvis de føler sig utrygge.

- Er der noget, der giver anledning til utryghed hos borgerne, så vil vi gerne høre om det, siger han.

Han peger samtidig på, at udover politiet er blandt andre også SSP-samarbejdet til stede i byen, og at de har kontakt til både handelsdrivende, kommunen og lokale borgere.