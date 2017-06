Se billedserie Sådan gik det til, at pølsemanden kom på et sølvfad. Bo Olsen har netop modtaget Kvartalets Idrætspris. Malene Frandsen fra Nordea og sportsrådets formand, Ole Ring, ser til. Foto: Bjarne Stenbæk

Pølsemand på et sølvfad

Sorø - 22. juni 2017 kl. 19:30 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bo Olsen fra Ruds Vedby Idrætsforenings fodboldafdeling fik Kvartalets Idrætspris, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det var en total overraskelse. Jeg er både stolt og rørt.

Ordene kommer fra Bo Olsen. Torsdag eftermiddag havde klubkammeraterne i Ruds Vedby Idrætsforenings fodboldafdeling nemlig lavet et lille nummer med Bo. Han var blevet overtalt til at komme til miniputternes sommerafslutning med sin grill og et par pakker pølser, så afslutningen blev ekstra festlig. Da Bo så på RVIs Facebookside, at alle var velkomne, kontaktede han fodboldformanden, fordi han syntes, det var lige i overkanten. Men hensigten var en helt anden.

RVI havde nemlig indstillet Bo til Kvartalets Idrætspris, og da Malene Frandsen fra Nordea, Ole Ring fra Sorø Sportsråd og pressen dukkede op, undrede pølsemanden sig lidt - men han blev bare og passede sit job.

Med sig havde Malene Frandsen et sølvfad, mens sportsrådets formand hold en »spare-bæver« med 5.000 kroner fra Nordea Fonden. Og Malene Frandsen begyndte at tale om Kvartalets Idrætspris og om det kit, der er nødvendigt for, at en klub kan være et godt sted at komme, og som er med til at sørge for, at dansk foreningsidræt er et komplet billede på sammenhold og glæde.

- Det kommer vi somme tider til at tage for givet og glemmer at sige den helt store tak for, sagde Malene Frandsen.

- Men det har Ruds Vedby Idrætsforening husket.

Malene Frandsen fortalte samtidig, at det er første gang, der er modtaget sådan en indstilling til Kvartalets Idrætspris.

- Vi fra Ruds Vedby Fodbold vil gerne indstille »pølsemanden« Bo Olsen for hans altid store dedikation og engagement i klubben. Bo, som altid sælger pølser til alle kampe uanset vind og vejr - men pølsen er altid varm, lød indstillingen nemlig.

Det kom som nævnt totalt bag på Bo Olsen, der i øvrigt også selv er aktiv på klubbens old boyshlld og også et seniorhold, når benene tillader det..

- Jeg overtog tjansen for et års tid siden, og da der så var nogle frivillige, der fald fra, stod jeg alene med opgaven. Så var det bare at gi' den gas, kunne Bo fortælle.

- En god sommeraften kan der komme 50-100 til kampene, og vi laver alligevel 7.-8.000 kroner pr. halvsæson til glæde for børnene.

De 5.000 kroner, der er skattepligtige, har Bo også en plan for - i hvert fald nogle af dem:

- Jeg skal i BonBonLand med børnene (Sarah og Markus, red.) i weekenden, så nu bliver det en ekstra god tur,