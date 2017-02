Holbergcentret har en velfungerende venneforening. Sådan nogle så Lars Schmidt gerne flere af. Foto: Leo Grøndal

Plejecenter-råd nedlagt

Sorø - 02. februar 2017 kl. 05:57 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2011 har der været bruger- og pårørenderåd ved kommunens seks plejecentre.

Det var den måde, Sorø Kommune valgte at sikre, at brugere og pårørende var inddraget i de beslutninger, der blev truffet omkring plejecentrene. Samtidig med at rådet kunne være med til at planlægge aktiviteter til gavn og glæde for beboerne.

Men efter seks år med rådene er Sorø Kommune kommet til den erkendelse, at det ikke fungerer optimalt. Derfor er bruger- og pårørenderådene nu blevet nedlagt:

- I forvejen var de i princippet ikke-eksisterende. Problemet er, at de pårørende forsvinder fra rådet, når den ældre, de kender, falder bort. Personalet har brugt mange ressourcer på at finde nye til rådet, men det har vist sig at være meget svært, siger formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF) til Dagbladet og Sjællandske.

I stedet har politikerne besluttet at forsøge med en ny struktur for fortsat at sikre, at pårørende og brugere bliver involveret.

Det er en model, som gruppelederne på plejecentrene har diskuteret med og fået godkendelse af fra de medlemmer, der endnu er tilbage i bruger- pårørenderådene.

Fremover vil dialogen komme til at foregå på følgende to måder:

1. Gruppeleder og plejecentret inviterer beboere og pårørende til et dialogmøde to-tre gange om året. Her kan såvelle aktuelle tiltag som andre relevante emner drøftes.

2. Plejecentret, beboere, pårørende og frivillige skaber et fælles forum, hvor de sammen planlægger og skaber aktiviteter, som kan give liv på plejecentret.