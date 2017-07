Plast-nørden vil i byrådet

Og den interesse er blevet både hendes egen og ægtemandens levevej. Hun er direktør i plast-virksomheden Scankomposit A/S, og manden René Borggaard er direktør i Gravenhorst Plast A/S - begge virksomheder ligger i Glumsø.

Øverst på listen over mærkesager står der, at Sorø kommunes indtægtsgrundlag skal øges for på den måde at skabe vækst. Det vil Susanne Borggaard blandt andet gøre ved at få flere borgere til at bosætte sig i kommunen - men kun de ressourcestærke.