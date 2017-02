Se billedserie Jens Wamsler, Sorø, og Annette Kusz, Ballerup, er to af de personer, der arbejder på at få Sorø Økosamfund realiseret på et areal nær Rørstensgården. Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Planer om endnu et øko-bofællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planer om endnu et øko-bofællesskab

Sorø - 03. februar 2017 kl. 05:49 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke kun ét, men to øko-bofællesskaber er under planlægning. Med placeringer, der ligger meget tæt på hinanden på Frederiksberg. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Som tidligere omtalt vil firmaet Eco-Village forsøge at etablere et øko-bofællesskab ved Klokkergården.

Og på Rørstensgårdens jorder er en - fortrinsvis lokal - gruppe mennesker i gang med at planlægge et andet øko-bofællesskab.

Forskellen på de to projekter er, at Sorø Økosamfund, som projektet ved Rørstensgården kalder sig, opererer med både ejer- og lejeboliger.

Derudover begrænser fællesfaciliteterne sig til fælleshuse og fælles jord til dyrkning - mod Eco-Villages planer om swimmingpool, kontorfaciliteter, gæsteværelser m.m. - hvorfor priserne for at blive beboer hos Sorø Økosamfund da også ligger lavere end hos Eco-Village.

Som eksempel kan nævnes, at en ejerbolig på 100 kvm. vil koste max to mio. kr., mens en lejebolig af samme størrelse vil koste max. 7.950 kr. i månedlig leje.

Endnu en forskel er, at Eco-Village kommer med et færdigt projekt, mens Sorø Økosamfund inviterer kommende beboere til at være med til at sætte deres præg på byggeriet.

Jens Wamsler, der i dag bor i Lynge syd for Sorø, og Annette Kusz, der lige nu bor i ejerlejlighed i Ballerup, er to af de aktive, der arbejder for at få realiseret øko-samfundet.

- Fordi det er den rigtige måde at leve og indrette sig på. At bo i et forpligtende og bæredygtigt fællesskab, hvor man hjælper hinanden, siger Jens Wamsler.

Det er Annette Kusz helt enig i:

- I dag bor jeg i en lejlighed. Man kommer hjem fra arbejde, går i seng og står op og går på arbejde igen. Det er ikke den rigtige måde at bo på. Jeg kunne godt tænke mig at bo et sted, hvor naboerne føles som familie. Hvor naboens børn kommer ind og får en småkage, siger hun og tilføjer:

- Jeg vil gerne bo landligt og på en selvforsynende måde. Når man laver noget sammen, lærer man også hinanden bedre at kende.

Tanken er, at husene skal lægges i klynger af 20 boliger omkring et fælleshus. Husene kan være af forskellig størrelse og i både et og to plan. Der er plads til variationer, men dog ikke mere, end at det hele får en samlende identitet.

Det er Boligselskabet Sjælland, der har vist interesse for at opføre de almennyttige lejeboliger:

- Men først vil de gerne have tilkendegivelser på, at der også er tilstrækkeligt mange - i første omgang 20 - der er interesseret i at leje de boliger, siger Annette Kusz.

Indtil videre har blot fire personer valgt at binde sig så meget, at de også har betalt et lille indskud på 2500 kr., men flere har vist interesse, siger Jens Wamsler.

Hvis man gerne vil høre mere, er man velkommen til at dukke op til næste medlemsmøde, der bliver holdt 8. marts kl. 19 på Sorø Kultur- og Fritidscenter. Her vil også Boligselskabet Sjælland være til stede.